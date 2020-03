Οικονομία

Κορονοϊός: σχεδιασμός του Μαξίμου για νέα μέτρα

Νέος κύκλος περιορισμού λειτουργίας καταστημάτων και αποτροπής συναθροίσεων. Διαρκείς συσκέψεις υπό τον Κ. Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Υφυπουργό παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκη Σκέρτσο, τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για την εξέλιξη της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η ετοιμότητα του συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθώς και ο σχεδιασμός για τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, μετά απο το κύμα μέτρων για "λουκέτο" σε σειρά καταστημάτων και χώρων θεαμάτων, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.