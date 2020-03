Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: το ιατρικό προσωπικό έχει αποδεκατιστεί από τον κορονοϊό

Ο Πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ, αποκάλυψε ότι πέντε συνάδελφοι του έχουν προσβληθεί από τον ιό και περισσότεροι από 100 βρίσκονται σε καραντίνα.

Κώδωνα κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για το επόμενο διάστημα σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού όσον αφορά την εξάπλωση και αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο κ. Γιαννάκος μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 τόνισε ότι πρέπει να φτιαχτούν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό άμεσα αλλά και να σταματήσει η αισχροκέρδεια σε ιατρικά υλικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στην Καστοριά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στελέχωση του νοσοκομείου, ενώ συνολικά πέντε συνάδελφοί του βρίσκονται σε νοσηλεία. Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ότι 38 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Καστοριάς είναι σε καραντίνα εξαιτίας πέντε επιβεβαιωμένων κρουσμάτων , εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει οικονομικά κίνητρα και να προσλάβει άμεσα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης θα πρέπει σήμερα, όχι αύριο, να δημιουργηθούν νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με κενά κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 557 κρεβάτια που λειτουργούν και στη λίστα αναμονής έχουμε 50 περιπτώσεις που δεν αφορούν τον κορονοϊό» είπε σχετικά ο κ. Γιαννάκος και πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 100 συνάδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα έχουν αποδεκατιστεί λόγω κορονοιού. Η Καστοριά προχθές είχε 19 και σήμερα 40. Στην Κοζάνη έχουμε 19 συναδέλφους, στο Ρίο 15, στην Αμαλιάδα 29, στον Πύργο 6 συναδέλφους, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα έχουμε 7 εργαζομένους σε καραντίνα».

Ο κ. Γιαννάκος αποκάλυψε και το ενημερωτικό σημείωμα του συλλόγου εργαζομένων Καστοριάς προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο στην Καστοριά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό. Συγκεκριμένα ο σύλλογος εργαζομένων αναφέρει.

«Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων σε έκτακτη συνεδρίαση του και μετά τα δυο επιβεβαιωμένα κρούσματα συναδέλφων και των τριάντα οκτώ συναδέλφων οι οποίοι τέθηκαν σε καραντίνα λόγω της επαφής με τα κρούσματα, κρίνει αναγκαίο να προχωρήσει η διοίκηση σε επιπλέον μέτρα προστασίας του προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού που δημιουργήθηκε λόγω καραντίνας σε ιατρικό παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθιστά την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου ανεπαρκή. Ζητάμε να κλείσει το νοσοκομείο για να γίνει σωστή απολύμανση όλων των χώρων για να περιοριστεί στο ελάχιστο η διασπορά του ιού και να είναι έτοιμο το νοσοκομείο να υποδεχτεί την πληθώρα κρουσμάτων που αναμένεται να έρθουν τις επόμενες ημέρες» επισημαίνεται μεταξύ άλλων από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου στην Καστοριά.