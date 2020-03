Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: η ορκωμοσία της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας (εικόνες)

Η τελετή στην Βουλή και η τελετή παράδοσης του χαρτοφυλακίου απο τον προκάτοχο της, Προκόπη Παυλόπουλο.

Σε πανηγυρικό κλίμα - παρά τον περιορισμένο λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού - προσκεκλημένων, ορκίστηκε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η τέως πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών και χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κκ Ιερωνύμου, η κ. Σακελλαροπούλου ορκίστηκε "στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας" να φυλάσσει το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνά για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετεί το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού.. "'Αξια" αναφώνησαν οι βουλευτές, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος της ευχήθηκε "καλή δύναμη". Μετά την ορκωμοσία της, η κα Σακελλαροπούλου κατευθύνθηκε στα κοινοβουλευτικά έδρανα, όπου χαιρέτησε τους πολιτικούς αρχηγούς.

Νωρίτερα, η κ. Σακελλαροπούλου έγινε δεκτή στο Μέγαρο της Βουλής από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Κων. Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδιδε τιμές. Ως είθισται, κόκκινοι τάπητες στρώθηκαν στους διαδρόμους του κτιρίου ωστόσο τις παραδοσιακές χειραψίες αντικατέστησαν οι "επινεύσεις", όπως απαιτεί η περίσταση.

Την ειδική συνεδρίαση της Βουλής, προεδρεύοντος του α' αντιπροέδρου Νικήτα Κακλαμάνη παρακολούθησαν περί τους 120 εκπροσώπους πολιτικών, διπλωματικών και άλλων αρχών, μεταξύ των οποίων οι πολιτικοί αρχηγοί, 13 μέλη του υπουργικού συμβουλίου, περί τους 35 βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των παρισταμένων, μεσολαβούσε τουλάχιστον ένα κενό κάθισμα, για λόγους προφύλαξης.

Η κ. Σακελλαροπούλου είναι το 8ο πρόσωπο από τη μεταπολίτευση που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, διαδεχόμενη τους Μιχ. Στασινόπουλο (1974-1975), Κων. Τσάτσο (1975-1980), Κων. Καραμανλή (1980-1985 και 1990-1995), Χρ. Σαρτζετάκη (1985-1990), Κων. Στεφανόπουλο (1995-2005), Κάρ. Παπούλια (2005-2015) και τον Πρ. Παυλόπουλο (2015-2020). Είναι επίσης η τρίτη με θητεία στο δικαστικό σώμα, μετά τους Μιχ. Στασινόπουλο (εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας) και τον Χρ. Σαρτζετάκη (Αρεοπαγίτης).

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, και όσο η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέμενε - με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής - τους προσκεκλημένους να μεταβούν στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η αισιοδοξία είναι γένους θηλυκού», ενώ ο κ. Τασούλας συμπλήρωσε: «....εκπέμπεται σήμερα και είναι βάσιμη».

Στην Βουλή, είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας και υπήρξε επισταμένη απολύμανση, λόγω του κορονοϊού:

Ακολούθως, η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη για να καταθέσει στέφανο και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να αναλάβει τα υψηλά της καθήκοντα.

Γύρω στις 12:15 έφθασε, η κ. Σακελλορπούλου, συνοδεύομενη απο τον σύντροφο της στο Προεδρικό Μέγαρο, για την τελετή παραλαβής από τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Στην αντιφώνηση της, η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, την επιδημία του κορονοϊού και την πίεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα απο τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες, αφήνοντας έμμεσες αιχμές κατά της Τουρκίας:









Ποια ειναι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Νομικός και Δικαστής εγνωσμένου κύρους, η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το στίγμα των προθέσεών της, κατά την πρώτη της δήλωση μετά την ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή της με 261 ψήφους, υπογραμμίζοντας ότι «έχω πλήρη συνείδηση του βάρους που επωμίζομαι και του χρέους που αναλαμβάνω», ενώ παράλληλα σημείωσε ότι «η χώρα μας, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας ανάπτυξης πολιτισμού και δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και βελτίωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση της εδαφικής της ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων». Επίσης, διαβεβαίωσε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για την εκπλήρωση του συνταγματικού της ρόλου.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1978. Το 1982 διορίσθηκε εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το 1988 προήχθη στον βαθμό του παρέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ΄ Τμήμα. Το 2000 προήχθη στον βαθμό του συμβούλου και τοποθετήθηκε στο Ε’ Τμήμα. Στις 23.10.2015 προήχθη στον βαθμό του αντιπροέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ/ Τμήμα, ως αναπληρώτρια πρόεδρος. Στις 17.10.2018 προήχθη στον βαθμό του προέδρου του δικαστηρίου. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της άδειας (1989-1990), παρακολούθησε μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου μεταπτυχιακού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, PARIS II.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ (1993-1995 και 2000-2001), γενική γραμματέας (1985-1986) και αντιπρόεδρος (2006-2008). Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1993-1995). Δίδαξε δίκαιο περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστών (2005-2014). Ορίσθηκε μέλος της επιτροπής Εισαγωγικού και Εξαγωγικού Διαγωνισμού της σχολής αυτής και διετέλεσε μέλος του συμβουλίου σπουδών (2010-2013). Διετέλεσε πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών (2013-2015). Από τον Μάρτιο του 2015 είναι πρόεδρος του επιστημονικού σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος».

Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε περιβαλλοντικά θέματα, ως σύμβουλος Επικρατείας ήταν εισηγήτρια σε πολλές μεγάλες υποθέσεις όπως η εκτροπή του Αχελώου ποταμού στον Θεσσαλικό κάμπο, η διάσωση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως διατηρητέων κλπ. Η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι διαζευγμένη, μητέρα μιας κόρης και ζει στο κέντρο της Αθήνας. Έχει συγγράψει άρθρα που αναφέρονται σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος και έχει εισηγηθεί σχετικά θέματα σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.