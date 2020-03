Κοινωνία

Κορονοϊός: Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας

Με ψηφιακά εργαλεία, που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεων διδασκαλία, απαντά το υπουργείο Παιδείας στην πρόκληση των κλειστών σχολείων λόγω κορονοϊού.

Όσον αφορά στα σχολεία, προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στη Γ' λυκείου, ενώ για τα πανεπιστήμια, πέραν των υφιστάμενων εργαλείων που διαθέτουν, παρέχονται δωρεάν προς το υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του τρεις πλατφόρμες από τις εταιρείες CISCO, Google και Microsoft.

«Η παρούσα κρίση μάς έφερε ενώπιον μίας πρόκλησης: Να δράσουμε γρήγορα, ώστε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την επαφή των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών μας με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να αξιοποιήσουμε παράλληλα τη δυνατότητα για περαιτέρω καλλιέργεια και εμβάθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός κάλεσε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές, αλλά και τους γονείς «να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια, να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και να αποκομίσουν όλα τα οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει». «Έχουν να γίνουν πολλά, αλλά μπορούμε με τη συμβολή όλων μας», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ θερμά τους παρόχους των νέων, δωρεάν, ψηφιακών εργαλείων, αλλά και όσους εργάστηκαν άοκνα, ώστε σε λίγες μέρες να ετοιμαστεί η υποδομή μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής εμπειρίας. Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτήν τη δυσκολία, βγαίνοντας νικητές», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Το σχέδιο έρχεται να καλύψει την ανάγκη να διατηρήσουν οι μαθητές και οι φοιτητές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία για το διάστημα που τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα είναι κλειστά. Πρόκειται για ένα «μεγάλο εγχείρημα», όπως το χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα αφορά το πότε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπει σε λειτουργία. Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι ενέργειες γίνονται άμεσα και ήδη από σήμερα θα αρχίσει να γίνεται η ενημέρωση προς τους διευθυντές των σχολείων για το πώς θα υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την τάξη της Γ' λυκείου. Οι διευθυντές, στη συνέχεια, θα κληθούν να ενημερώσουν τους μαθητές. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει η ενημέρωση των μαθητών και γενικότερα για το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του σχεδίου σε όλες τις βαθμίδες ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές.

Τι προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε το υπουργείο, η διαδικασία θα υλοποιηθεί συνδυαστικά τόσο με σύγχρονες όσο και με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Σύγχρονη διδασκαλία θεωρείται η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή. Ασύγχρονη θεωρείται η διδασκαλία, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ανά βαθμίδα, προβλέπεται:

Για τα σχολεία

Αναφορικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση, το υπουργείο θα διαθέσει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ξεκινώντας από τη Γ' λυκείου (λόγω των επερχόμενων πανελλαδικών εξετάσεων), ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από τους εκπαιδευτικούς. Μετά την εφαρμογή της στη Γ' λυκείου, η σχετική πλατφόρμα θα διατεθεί σταδιακά και στις λοιπές τάξεις των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, βασική επιδίωξη είναι «να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε σχολική μονάδα να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της». Για αυτόν τον λόγο, οι διευθυντές των σχολείων θα διαμορφώνουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη.

Όσον αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση, οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του υπουργείου, δηλαδή τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books), το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος»), που είναι ήδη οργανωμένες ανά βαθμίδα, μάθημα και ενότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, το υπουργείο δρομολογεί την ανάρτηση πρότυπων βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, με στόχο τη διευκόλυνση αφενός των μαθητών που θα μπορούν να τα παρακολουθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αφετέρου των εκπαιδευτικών που θα μπορούν να τα αξιοποιούν παράλληλα, ενισχύοντας τη διδασκαλία τους.

Για τα ΙΕΚ

Τα δημόσια ΙΕΚ χρησιμοποιούν ήδη ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματική ενότητα. Επιπλέον, όπως ανέφερε το υπουργείο, θα δοθεί προτεραιότητα στη δοκιμαστική εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για τα θεωρητικά μαθήματα.

Για τα πανεπιστήμια

Τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν, ήδη, σε μεγάλο βαθμό, συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων. Επιπλέον, το υπουργείο θα διαθέσει από την ερχόμενη εβδομάδα δύο εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδραστικής-ψηφιακής μάθησης, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν κατά την επιλογή και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Το ένα από αυτά αφορά τις προαναφερθείσες, υφιστάμενες ψηφιακές δομές του υπουργείου, καθώς και τις δικτυακές συνδέσεις και υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Το δεύτερο αφορά τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που παρέχονται δωρεάν προς το υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του από τις εταιρείες CISCO, Google και Microsoft. Περαιτέρω, ενημερωτικό υλικό για την αξιοποίηση των εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα παρέχεται και μέσω της τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Αντιδρούν οι δάσκαλοι

«Είναι γεγονός ότι το τοπίο που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση, έπειτα από την (αναγκαία και θετική ως αντίδραση από την πολιτική ηγεσία) αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως μέτρο για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, ανοίγει το δρόμο για την υιοθέτηση, σε κάποιες περιπτώσεις, μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία που μέχρι σήμερα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί παρά ελάχιστα, όπως αυτή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο, όμως, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα αντικειμενικά δεδομένα που συνθέτουν το τοπίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και, φυσικά, με ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, κάτι, που για μια ακόμη φορά, η πολιτική ηγεσία δεν είναι πρόθυμη να πράξει. Όπως, μάλιστα, αναφέρουν ειδικοί στο ζήτημα αυτό «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι κάτι που αποφασίζεις σε μια μέρα και την επόμενη υλοποιείς. Απαιτεί προετοιμασία, σχεδιασμό, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, μαθησιακό υλικό, ορισμούς επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων» (Αντώνης Λιοναράκης Καθηγητής Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. με άρθρο σε εκπαιδευτικού περιεχομένου ιστοσελίδα).

«Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας επί του ζητήματος φαίνεται να αγνοούν βασικά δεδομένα που σχετίζονται τόσο με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος να υποστηρίξει μια τέτοια κατάσταση όσο και των μαθητών του δημοτικού σχολείου, να ανταποκριθούν σε μια τέτοια διαδικασία και δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης εκπαιδευτικού υλικού που δεν συνάδει με το υφιστάμενα Αναλυτικά Προγράμματα. Αγνοούν, επίσης, το γεγονός ότι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός μαθητών δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή/και στο διαδίκτυο (εκτός κι αν θεωρείται δεδομένο από την πολιτική ηγεσία ότι θα αφορά μόνον μαθητές που ανήκουν σε οικογένειες με βιοτικό επίπεδο συγκεκριμένων, υψηλών δυνατοτήτων), κάτι που θα αφαιρέσει από το εγχείρημα το αναγκαίο στοιχείο του να αφορά το σύνολο των μαθητών, δίχως καμιά διάκριση», σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Όπως υποστηρίζει η ΔΟΕ, «στις ανακοινώσεις αυτές γίνεται, επίσης, ευχαριστήρια αναφορά σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν δωρεάν στο Υπουργείο ψηφιακές πλατφόρμες κάτι που ανοίγει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα σε σχέση με το πώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αντιλαμβάνεται την υποχρέωση του για την παροχή δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης προς τους μαθητές από τη στιγμή, μάλιστα, που διαχρονικά οι ηγεσίες του Υπουργείου δεν έχουν μεριμνήσει για την ουσιαστική ανάπτυξη και υποστήριξη πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης».

«Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι, τέλος, το ζήτημα που δημιουργείται από την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωστοποιείται η πρωτοβουλία της για παροχή «εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικού που φοιτούν στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, καθώς και για τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου», σε συνεργασία με (αναφερόμενη στην ανακοίνωση) ιδιωτική εταιρεία. Είναι πιθανό δε, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, να υπάρξουν στη συνέχεια και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και χωρίς καμία διαβεβαίωση αρμόδιου επιστημονικού οργάνου ότι είναι κατάλληλες για τους μαθητές. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και θεωρεί ότι, έστω και τώρα, είναι απαραίτητο να υπάρξει συνάντησή του με αυτήν. Καταδικάζει, επίσης, τις μεθοδεύσεις για ανάπτυξη ρόλου τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και ιδιωτικών εταιρειών στον τομέα της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να φροντίσει για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου. Εάν δεν το πράξει φέρει ακέραια την ευθύνη για τα δεδομένα που δημιουργούνται κάτι το οποίο ως Δ.Σ. καταγγέλλουμε», καταλήγει η ανακοίνωση.