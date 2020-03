Πολιτική

Μεταναστευτικό: ισχυρές δυνάμεις της Frontex αναπτύσσονται στον Έβρο (εικόνες)

Από νωρίς το πρωί οι δυνάμεις της Frontex αναπτύχθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ισχυρές δυνάμεις της Frontex, αναπτύσσονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα και συγκεκριμένα στις Καστανιές.

Οι δυνάμεις αυτές θα συνεπικουρούν τις ελληνικές δυνάμεις που αποτρέπουν την είσοδο των μεταναστών στη χώρα μας.

Η παρουσία των δυνάμεων της Frontex, είναι σημαντική καθώς η ηρεμία εναλλάσσεται με την ένταση στον Έβρο, καθώς η Άγκυρα δείχνει αμετανόητη και συνεχίζει να ενορχηστρώνει τις προσπάθειες των μεταναστών να φτάσουν στην Ελλάδα.