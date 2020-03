Πολιτική

Μεταναστευτικό: συνεδρίαση των ΥΠΕΣ της ΕΕ με το… βλέμμα σε Έβρο και Αιγαίο

Τι είπε στην εισήγηση του ο Αν. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι ζήτησε απο τους ομολόγους του.

Της Μαρίας Αρώνη

Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, της 4ης Μαρτίου ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο των 6 σημείων για την υποστήριξη της Ελλάδας σε σχέση με τις πιέσεις που δέχεται στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη των 27 σε Κύπρο και Βουλγαρία, "οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν παρομοίως".

Επιπλέον, οι υπουργοί εσωτερικών της ΕΕ είχαν εκφράσει ομόφωνα «τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα η οποία πέραν από την προάσπιση των εθνικών συνόρων, ανταποκρίθηκε και στον ρόλο της ως θεματοφύλακας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Οι "27" καλούν την Τουρκία "να εφαρμόσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας" του 2016 που επιτεύχθηκε μεταξύ Άγκυρας και ΕΕ μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

Να σημειωθεί ότι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ισχυρές δυνάμεις της Frontex αναπτύσσονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές.

Τι ζήτησε ο Κουμουτσάκος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εκπροσωπώντας τις χώρες πρώτης γραμμής – Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Μάλτα - παρουσίασε τις θέσεις των εν λόγω κρατών-μελών για την επικείμενη διαπραγμάτευση του νέου Κοινού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι βασικές κοινές θέσεις περιλαμβάνουν:

Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος, που θα μπορεί να διαχειριστεί κανονικές αλλά και μαζικές μεταναστευτικές ροές.

Την ανάγκη η ανακατανομή να αποτελέσει τη βασική αρχή της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού επιστροφών.

Τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού συστήματος κατανομής και ταχείας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, που θα κινείται πέρα από τους περιορισμούς της χώρας πρώτης υποδοχής στην εξέταση του αιτήματος ασύλου, που προβλέπει ο εν ενεργεία Κανονισμός του Δουβλίνου.

Την περαιτέρω ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, μέσω οικονομικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση επεμβάσεις, συνεργασίες στη συνοριακή φύλαξη και τις επιστροφές, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης προσώπων.

Την πρόβλεψη η νόμιμη μετανάστευση και ενσωμάτωση να έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι κοινή πεποίθηση των χωρών πρώτης γραμμής είναι πως η μεταναστευτική κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο εάν βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές, τον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης και την ουσιαστική αλληλεγγύη, μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ.