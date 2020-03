Πολιτική

Μεταναστευτικό: συνεδριάζουν οι ΥΠΕΣ της ΕΕ με το… βλέμμα σε Έβρο και Αιγαίο

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική Γ. Κουμουτσάκος.

Της Μαρίας Αρώνη

Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική Γιώργος Κουμουτσάκος.

Η Ελλάδα αναμένεται να ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα συζητηθεί η εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ της 4ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, της 4ης Μαρτίου ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο των 6 σημείων για την υποστήριξη της Ελλάδας σε σχέση με τις πιέσεις που δέχεται στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και ταυτόχρονα εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη των 27 σε Κύπρο και Βουλγαρία, "οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν παρομοίως".

Επιπλέον, οι υπουργοί εσωτερικών της ΕΕ είχαν εκφράσει ομόφωνα «τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα η οποία πέραν από την προάσπιση των εθνικών συνόρων, ανταποκρίθηκε και στον ρόλο της ως θεματοφύλακας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Οι "27" καλούν την Τουρκία "να εφαρμόσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας" του 2016 που επιτεύχθηκε μεταξύ Άγκυρας και ΕΕ μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

Να σημειωθεί ότι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ισχυρές δυνάμεις της Frontex αναπτύσσονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές.