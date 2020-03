Life

Η Γουίλοου Σμιθ μπαίνει σε... γυάλινο κουτί για 24 ώρες

Η Γουίλοου Σμιθ αποφάσισε να περάσει 24 ώρες μέσα σε ένα γυάλινο κουτί για την τέχνη.

Σε μια συνέντευξη στους Los Angeles Times, η 19χρονη τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός εξήγησε ότι η κίνηση εντάσσεται σε performance για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Geffen στο Λος Άντζελες.

Στη συνέντευξη, η Γουίλοου Σμιθ, κόρη των ηθοποιών Γουίλ Σμιθ και Τζάντα Πίνκετ Σμιθ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος, το οποίο είναι το κεντρικό θέμα της performance. Η τραγουδίστρια έθεσε στόχο να περάσει τρεις ώρες εξερευνώντας διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως παράνοια, οργή, θλίψη, μούδιασμα, ευφορία, έντονο ενδιαφέρον, συμπόνια και αποδοχή.

Η Γουίλοου Σμιθ δεν είναι μόνη της στο εγχείρημα, μαζί της θα είναι ο συνεργάτης και φημολογούμενος σύντροφός της, Τάιλερ Κολ.

Και οι δύο διαχωρίζονται από τους επισκέπτες από έναν γυάλινο τοίχο και οι υπόλοιπες τρεις πλευρές είναι καλυμμένες από καμβά που χρησιμοποιείται από τους καλλιτέχνες για να εκφραστούν είτε ζωγραφίζοντας είτε γράφοντας.

«Το κάνω αυτό επειδή εμπνέομαι από αυτήν την ιδέα και βλέπω ότι το άγχος γύρω μου είναι μια επιδημία και οι άνθρωποι δεν μιλούν γι' αυτό» ανέφερε η Γουίλοου Σμιθ.