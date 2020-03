Life

“Το Καφέ της Χαράς”: τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (εικόνες)

Ένα μιούζικαλ, οι “καυτές” πρόβες, η Δήμαρχος και ένα... φιλί προκαλούν νέα αναστάτωση στο Κολοκοτρωνίτσι.

Η υπόθεση του 11ου επεισοδίου του «Καφέ της Χαράς»

Επειδή οι δουλειές του Καφέ δεν πηγαίνουν πολύ καλά (έχει φροντίσει ο Πώποτας γι’ αυτό), η Στέλλα προτείνει να ανεβάσουν μία θεατρική παράσταση, ένα μιούζικαλ στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι κάτοικοι του Κολοκοτρωνιτσίου…

Στο χωριό γίνεται αλαλαγμός και οι περισσότεροι μέχρι και να πληρώσουν δέχονται για να παίξουν.

Ο Περίανδρος, βέβαια, που σοκάρεται, κάνει τα πάντα για να ακυρώσει το ανέβασμα αυτής της ανήθικης, κατά την άποψή του, παράστασης.

Η Βάλια με τον Μάνο έρχονται κοντά σε μια πρόβα, όταν μια σκηνή έντασης καταλήγει σε ένα παθιασμένο φιλί.