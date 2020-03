Αθλητικά

Κορονοϊός: “Πάγος” στα ματς του Champions League και του Europa League

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις της Ομοσπονδίας για τα πρωταθλήματα συλλόγων. Τι θα γίνει με τους αγώνες για το Euro 2020.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA έκανε γνωστό ότι αναβάλλονται τα, προγραμματισμένα για την επόμενη εδομάδα, παιχνίδια του Champions League και του Europa League.

H UEFA προγραμμάτισε τηλεδιάσκεψη για την επόμενη Τρίτη, 17 του μηνός με εκπροσώπους απ’ όλα τα μέλη της, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για όλα όσα αφορούν τον κόσμο του ποδοσφαίρου: τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τα τουρνουά της UEFA που και αυτή την εβδομάδα συνεχίστηκαν κανονικά, αλλά και για τη διεξαγωγή του Euro 2020.

Ενώ η ελληνική Super League αναμένεται το απόγευμα να αποφασίσει την αναβολή των play-οffs και το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο, βάζουν…λουκέτο, αυτό είναι το παζλ στο ποδόσφαιρο, εξαιτίας της πανδημία του κορονοϊού. Τι γίνεται με τα πρωταθλήματα ανα τον κόσμο: Αγγλία: Σήμερα έκτακτη σύσκεψη, αναβλήθηκε το ματς της ΄Άρσεναλ με την Μπράιτον

Αλβανία: Αναβολή αγώνων

Αλγερία: Κεκλεισμένων των θυρών

Αργεντινή: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Αρμενία: Κεκλεισμένων των θυρών μόνο σε αγώνες Νέων

Αυστρία: Αναβολή αγώνων

Αζερμπαϊτζάν: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Αίγυπτος: Κεκλεισμένων των θυρών

Βέλγιο: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Βοσνία: Κεκλεισμένων των θυρών

Βραζιλία: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Βουλγαρία: Κεκλεισμένων των θυρών

Βόρεια Μακεδονία: Αναβολή αγώνων

Γαλλία: Διακοπή

Γεωργία: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Γερμανία: Κεκλεισμένων των θυρών

Δανία: Αναβολή αγώνων

Ελλάδα: Αναμένεται απόφαση για αναβολή των play-offs

Ελβετία: Αναβολή αγώνων

Εσθονία: Η κυβέρνηση ανακοίνωση αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων μέχρι την 1η Μαΐου.

Η.Π.Α: Αναβολή του MLS

Ισλανδία: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Ιράν: Αναβολή αγώνων

Ισραήλ: Αναβολή αγώνων

Ιταλία: Αναβολή αγώνων

Ισπανία: Αναβολή αγώνων

Κύπρος: Κεκλεισμένων των θυρών, σήμερα έκτακτη σύσκεψη

Καζακστάν: Κεκλεισμένων των θυρών

Κόσοβο: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Κίνα: Αναβολή πρωταθλήματος

Κροατία: Αναβολή αγώνων μέχρι τέλος Μαρτίου

Κόστα Ρίκα: Κεκλεισμένων των θυρών

Κολομβία: Αναβολή των αγώνων

Λευκορωσία: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Μεξικό: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Μάλτα: Διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα

Μολδαβία: Αναβολή αγώνων

Νορβηγία: Δεν διεξάγεται πρωτάθλημα

Νότια Κορέα: Αναβολή αγώνων

Ουγγαρία: Κεκλεισμένων των θυρών

Ολλανδία: Αναβολή αγώνων

Ουκρανία: Κεκλεισμένων των θυρών

Πολωνία: Κεκλεισμένων των θυρών

Πορτογαλία: Διακοπή των πρωταθλημάτων

Ρουμανία: Αναβολή αγώνων

Ρωσία: Κεκλεισμένων των θυρών.

Σλοβακία: Αναβολή αγώνων.

Σλοβενία: Αναβλήθηκαν όλα τα ματς

Τσεχία: Κεκλεισμένων των θυρών

Τουρκία: Κεκλεισμένων των θυρών Πηγή: Ελεύθερος Τύπος