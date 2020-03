Κόσμος

Κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Βουλγαρία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Βουλής, μετά απο πρόταση του Υπουργικού Συμβούλιου.

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε, σήμερα, ομόφωνα την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 13 Απριλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης του υπουργικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού ανέρχονται πλέον σε 23 στη Βουλγαρία, ενώ έχει καταγραφεί κι ένας θάνατος, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων ΒΤΑ.

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος ώστε η κυβέρνηση να κλείσει σχολεία και πανεπιστήμια και να απαγορεύσει τις δημόσιες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να υπάρξουν και ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς ορισμένες χώρες αλλά και στην είσοδο στη χώρα ατόμων που προέρχονται από κράτη με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων Covid-19