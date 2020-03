Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός στον ιό και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Τι δήλωσε ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του και τα συμπτώματα που παρουσίασε.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο πρόεδρος τη Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, «Την Τετάρτη εμφάνισα κακουχία και πυρετό που έφτασε το 37. Ως γιατρός αλλά και εφαρμόζοντας τις οδηγίες τις οποίες τόσες ημέρες δίνουν οι ειδικοί σκέφθηκα τον κορονοϊό και δεν πήγα στην εργασία μου, δηλαδή στο Λαϊκό νοσοκομείο».

Ο κ. Σφηκάκης και την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη δηλαδή, συνέχισε να έχει τα ίδια συμπτώματα και το τεστ που είχε ήδη πραγματοποιήσει για τον κορονοϊό βρέθηκε θετικό.

«Νόσησα ελαφρά. Ακολούθησα τις οδηγίες των ειδικών και όσον αφορά τη διερεύνηση του κορονοϊού. Σήμερα Παρασκευή δεν έχω κανένα σύμπτωμα και προτίθεμαι να παραμείνω στο σπίτι μου όσο χρειαστεί για να μην είμαι μεταδοτικός για τους άλλους. Στόχος μου είναι προστατεύσω τους γύρω μου. Μένουμε σπίτι λοιπόν» καταλήγει ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.