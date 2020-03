Οικονομία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Νέα μέτρα και διευκολύνσεις λόγω κορονοϊού

Η εναλλακτική που δίνει η εταιρεία σε όσους επιβάτες ακυρώνουν ή αναβάλουν τα ταξίδια τους λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση και με σεβασμό στην επιλογή πολλών πελατών της να προχωρήσουν σε ακύρωση ή αναβολή του ταξιδιού τους, ανακοινώνει την ακόλουθη διευκόλυνση.

Επιβάτες που κατέχουν εισιτήρια με συγκεκριμένη ημερομηνία ταξιδιού, θα έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής του εισιτηρίου με ονομαστικό ταξιδιωτικό κουπόνι ίσης αξίας και με ισχύ ενός (1) έτους».

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε:

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από την πρώτη μέρα έκδοσης οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΔΥ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και ακολουθεί το πρωτόκολλο καθαρισμών και απολυμάνσεων, έχοντας ενσωματώσει παράλληλα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://ec.europa.eu/health/home_en), προκειμένου να διαφυλάξει στο μέγιστο δυνατόν την υγεία των εργαζομένων και των επιβατών.

Πραγματοποιούνται εντατικοί καθαρισμοί με πιστοποιημένα υλικά απολύμανσης σε όλους τους συρμούς σε ημερήσια βάση και κατά την διάρκεια του ταξιδιού, όπου προβλέπεται συνεργείο καθαρισμού επί της αμαξοστοιχίας.

Έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά υγρά και οδηγίες προσωπικής υγιεινής σε όλα τα τραίνα τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επιβάτες.

Πραγματοποιείται αλλαγή φίλτρων αέρα ανά μία εβδομάδα σε όλες τις αμαξοστοιχίες, ο δε αέρας εντός των τραίνων είναι κατά 30% αέρας περιβάλλοντος και όχι ανακύκλωσης.

Στα σημεία πώλησης έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα (γάντια, αντισηπτικά) ώστε η ανταλλαγή χρημάτων και εισιτηρίων να γίνεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Το προσωπικό επί των αμαξοστοιχιών έχει ενημερωθεί για το πρωτόκολλο αντιμετώπισης περιστατικού και έχει προμηθευτεί το προβλεπόμενο υλικό.

Έχει προβλεφθεί χώρος απομόνωσης περιστατικού επί των αμαξοστοιχιών.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προτρέπει το επιβατικό κοινό να εκδίδει ηλεκτρονικά εισιτήρια (tickets.trainose.gr, στο trainose mobile app) και να χρησιμοποιεί κάρτες αντί χαρτονομισμάτων ή κερμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα εκδοτήρια.