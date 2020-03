Life

“Best Friend’s Fear”: Τρίτη και 13 με απίθανες φάρσες (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Σάββα Πούμπουρα και οι… συνεργοί της “παρασύρουν” τα ανυποψίαστα θύματα τους, μεταξύ των οποίων ο Μύρωνας Στρατής και ο Φάνης Λαμπρόπουλος!

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» μερικούς ακόμα ανυποψίαστους φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με κινηματογραφικά στημένες φάρσες όπου το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα!

Αυτή την Παρασκευή:

1. ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ (συνεργός) -ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (θύμα)

Ο Μύρωνας έρχεται μαζί με τον Σάββα για να συναντήσουν κάποιους Κρητικούς επιχειρηματίες. Η όμορφη αδερφή τους, μεγάλη θαυμάστρια του Μύρωνα, θα επιδιώξει να μείνει μόνη της στο σαλόνι μαζί του, για να τον γνωρίσει λίγο καλύτερα…

2.ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΗΣ(συνεργός) - ΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (θύμα)

Ο Φάνης κι ο Νικόλας φτάνουν στην φαρμακαποθήκη για ένα τυπικό επαγγελματικό ραντεβού.

Ο Νικόλας θα παρασύρει τον Φάνη σε ένα δωμάτιο με υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας…

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΡΑ(συνεργός) - ΝΙΚΗ ΚΟΦΙΔΟΥ(θύμα)

Η ηθοποιός μας, Κωνσταντίνα, έρχεται με τις φίλες της, Νίκη και Νάντια, για ένα επαγγελματικό ραντεβού με τον Σάββα. Η Νίκη είναι η μόνη από την παρέα που δεν γνωρίζει πως η βραδιά δε θα είναι και τόσο ήρεμη…

Ο Σάββας Πούμπουρας περιμένει μέσα στο κοντρόλ την εξέλιξη της ιστορίας ώστε να δώσει τις «κατάλληλες» οδηγίες για την εξέλιξη της φάρσας και να εισβάλει την κατάλληλη στιγμή!

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα. Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 22:45.