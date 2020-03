Πολιτισμός

Κορονοϊός: “λουκέτο” σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα ισχύσουν τα μέτρα και ποιοί λόγοι επέβαλλαν την λήψη τους, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ.

"Με δεδομένο ότι στους αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία, λόγω των ειδικών συνθηκών, παρουσιάζονται ελλείψεις στο φυλακτικό προσωπικό σύμφωνα με τα στοιχεία που εστάλησαν σήμερα το πρωί στο ΥΠΠΟΑ, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, σε συνεννόηση και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των μουσείων και των μνημείων να ανασταλεί η λειτουργία τους ως και την 30η Μαρτίου", αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "εννοείται ότι στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό φύλαξης".

Το Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι "παράλληλα έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες για τη σχολαστική καθαριότητα των χώρων υγιεινής που χρησιμοποιεί το προσωπικό στο σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων".