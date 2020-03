Αθλητικά

Κορονοϊός: οριστική διακοπή στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Το περιστατικό στη Σπάρτη που οδήγησε την ΕΟΕ στην απόφαση της διακοπής. Πως θα παραδοθεί στους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020».

Στη διακοπή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους προχώρησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε κανονικά χθες (12/3), μετά την τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ στη συνέχεια η Φλόγα διανυκτέρευσε στην Καλαμάτα και σήμερα το πρωί συνέχισε το ταξίδι της. Όμως η μεγάλη προσέλευση κοινού στην ειδική τελετή υποδοχής της στη Σπάρτη θορύβησε τους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα η ΕΟΕ, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και τη ΔΟΕ, να αποφασίσει τη ματαίωση του υπολοίπου προγράμματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η παράδοση της Φλόγας στους Ιάπωνες διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» θα γίνει κανονικά στην Πέμπτη 19/3 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, χωρίς την παρουσία κοινού.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετά από την απρόσμενα μεγάλη προσέλευση πλήθους στην Τελετή του Ολυμπιακού φωτός στη Σπάρτη και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις προς το κοινό να μην συγκεντρώνεται στις Τελετές, στις πόλεις διέλευσης της Φλόγας πήρε τη δύσκολη αλλά επιβεβλημένη απόφαση να ματαιώσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους.

Η απόφαση λήφθηκε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με βαθιά αίσθηση ευθύνης, καθώς η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και αυτές τις δύσκολες ώρες επιβάλλεται η λογική στάση από όλες τις πλευρές.

Η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή «Τόκυο 2020» θα γίνει κανονικά την Πέμπτη 19 Μαρτίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, χωρίς την παρουσία κοινού.