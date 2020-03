Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηχριστοδούλου: θα εισηγηθώ να κλείσουν οι καφετέριες!

Τι δηλώνει ο Επιδημιολόγος για τους κινδύνους που εγκυμονούν από την μη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.

Την ανησυχία του από το γεγονός ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται από το υπ. Υγείας και τους ειδικούς «δυστυχώς δεν εφαρμόζονται» μετέφερε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της επιτροπής επιστημόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.



«Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Δεν είναι σωστό να συγχρωτιζόμαστε. Δεν έχουμε άλλα όπλα για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό, δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε φάρμακα. Μένουμε σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι, δεν συγχρωτιζόμαστε ακόμα και να μην έχουμε συμπτώματα. Αποφεύγουμε κοινωνικές εκδηλώσεις, έχουμε καιρό να το κάνουμε αυτό» είπε ο καθηγητής.



«Δυστυχώς, δεν έχουμε κουλτούρα πρόληψης στη χώρα. Δεν έχουμε το αίσθημα αλληλεγγύης, είμαστε λίγο εγωκεντρικοί» είπε ο κ. Χατζηχριστοδούλου προσθέτοντας ότι «στην επόμενη επιτροπή θα εισηγηθώ να κλείσουν οι καφετέριες».



«Έχουν οικονομικές επιπτώσεις όλα αυτά αλλά μπροστά στην υγεία θα επιλέξουμε τη δημόσια υγεία» πρόσθεσε.



«Εάν έχουμε ένα κύμα κρουσμάτων μαζεμένα σε 4-5 ημέρες, το σύστημα υγείας μας δεν θα αντέξει, είναι ήδη 11 χρόνια κρίσης. Αυτό θα συμβεί αν δεν σταματήσουμε τις συναθροίσεις και τις δημόσιες εκδηλώσεις» συμπλήρωσε.



Ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί είπε ότι «ελήφθησαν στην ώρα τους ακόμα και πιο μπροστά από ό τι έπρεπε».