Life

Κίρα Νάιτλι: “Βγάζω” περισσότερα χρήματα από τον σύζυγό μου

Η κινηματογραφική σταρ μίλησε για τον σεξισμό που έχει βιώσει ως επιτυχημένη ηθοποιός, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής ανισότητας με τον σύζυγό της.

Η Αγγλίδα ηθοποιός, Κίρα Νάιτλι (Keira Knightley) απολαμβάνει μια λαμπρή καριέρα στον κινηματογράφο με ρόλους στις ταινίες “Love Actually” και “The Imitation Game” στο ενεργητικό της.

Παντρεύτηκε τον κιμπορντίστα των Klaxons, Τζέιμς Ράιτον το 2013 και είναι γονείς δύο κοριτσιών της Έντι και της Ντιλάιλα. Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Porter, η Κίρα Νάιτλι μίλησε για το γεγονός ότι οι αποδοχές της είναι υψηλότερες από του συζύγου της.

“Οι εφημερίδες στη χώρα μας γράφουν για τα κορίτσια, ότι πρέπει να αισθάνεσαι ένοχη, αν τα πηγαίνεις καλά και ότι ο σύζυγός σου αισθάνεται άβολα, κάτι που δεν συμβαίνει με τον σύζυγό μου και δεν συνέβη με τον πατέρα μου. Αλλά η κοινωνία μας λέει ότι έτσι πρέπει να είναι “είπε η ηθοποιός.

“Δεν είναι το αναμενόμενο οι άνδρες να πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους, θεωρείται ως μπόνους. Ακόμη και στον εργασιακό χώρο, ο σύζυγός μου δεν ερωτάται ποτέ για τη φροντίδα των παιδιών, ενώ θα με ρωτούσαν: "Τι κάνεις με τα παιδιά;"’.

Ακόμη αναφέρθηκε στις προηγούμενες εμπειρίες της όσον αφορά τον σεξισμό, με τον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη προτού αποκτήσει παιδιά: “Καθώς μεγάλωσα μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η παράλογη διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται στις γυναίκες να συμπεριφέρονται σε σύγκριση, με τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται στους άνδρες να συμπεριφέρονται ήταν τόσο τεράστια”.

Η Κίρα Νάιτλι σχολίασε και προηγούμενη δήλωσή της ότι εμπόδιζε την κόρη της να παρακολουθεί ταινίες βασισμένες σε παραμύθια, όπως “Η Μικρή Γοργόνα” και “Η Σταχτοπούτα” επειδή δεν μεταφέρουν φεμινιστικά μηνύματα.

Παραδέχτηκε ότι έχει επιτρέψει στην κόρη της να παρακολουθεί τώρα κάποιες τέτοιες ταινίες, αλλά είπε ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η μέχρι τώρα στάση της είχε αντίκτυπο: “Όταν είδαμε την "Ωραία Κοιμωμένη" μου είπε: "Δεν είναι σωστό που ο άνδρας τη φίλησε χωρίς την άδειά της!". "Δεν μπορώ να σας πω πόσο ευχαριστημένη ήμουν. Αν δεν κατάφερα κάτι άλλο, κατάφερα να την κάνω να το εμπεδώσει"” σημείωσε η ηθοποιός.

Η Κίρα Νάιτλι στη νέα της ταινία “Misbehaviour” υποδύεται την ιστορικό και φεμινίστρια Σάλι Αλεξάντερ. Η ταινία αφορά τον διαγωνισμό Μις Κόσμος 1970, στον οποίο νίκησε για πρώτη φορά μαύρη υποψηφία και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.