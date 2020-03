Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: έκκληση στους πολίτες για ατομική προφύλαξη και κοινωνική ευθύνη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ σε ανακοίνωση του, ζητώντας από όλους να δείξουν ευσυνειδησία. Τι αναφέρει για τα δείγματα και τις εξετάσεις.

Με ανακοίνωσή του, «ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν ήπια συμπτώματα ίωσης να μην προσέρχονται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας προκειμένου να εξεταστούν για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και να εκτεθούν οι ίδιοι στον SARS-CoV-2 σε περίπτωση που δεν νοσούν ήδη. Ο ΕΟΔΥ έχει υιοθετήσει κριτήρια εργαστηριακού ελέγχου σύμφωνα με τις Oδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC)».

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, «δίνεται προτεραιότητα για την εξέταση στους συμπολίτες μας με σοβαρή αναπνευστική νόσο, καθώς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας είναι ο περιορισμός κατ’ οίκον με την εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης για τα άτομα που δεν ανήκουν σε ευπαθή ομάδα».

«Πρέπει να τονισθεί, ότι όσοι έχουν ήπια συμπτωματολογία ή αναζητούν γενικές πληροφορίες για τον νέο κορωνοϊό, να μην καλούν τον ΕΟΔΥ, αλλά να απευθύνονται στον προσωπικό τους ιατρό», τονίζει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Περισσότερα πληροφορίες για τα μέτρα προφύλαξης, μπορείτε να βρείτε στο eody.gov.gr.