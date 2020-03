Οικονομία

Κορονοϊός: Η Lamborghini κλείνει το ιταλικό εργοστάσιό της

Ο Ιταλός κατασκευαστής supercar Lamborghini, σταματά την παραγωγή για περίπου δύο εβδομάδες, καθώς ο όμιλος Volkswagen, όπου ανήκει η ιστορική μάρκα, προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του από την επιδημία του κορονοϊού.

Η Lamborghini θα κλείσει προσωρινά το εργοστάσιό της στην Ιταλία, η οποία έχει πληγεί από τον θανατηφόρο ιό, μέχρι τις 25 Μαρτίου, ανέφερε η εταιρεία. Όλα τα αυτοκίνητα της μάρκας κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της στα προάστια της βόρειας Ιταλικής πόλης Μπολόνια, αναφέρει το Automotive News Europe.

“Αυτό το μέτρο είναι μια πράξη κοινωνικής ευθύνης και υψηλής ευαισθησίας απέναντι στον λαό μας, στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamborghini, Στέφανο Δομενικάλι. “Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση προκειμένου να αντιδράσουμε γρήγορα και με τη σωστή ευελιξία σε συνεργασία με τους ανθρώπους μας και για να ξαναρχίσουμε τις ενέργειές μας την κατάλληλη στιγμή”.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Lamborghini είναι η Κίνα και η ζήτηση για οχήματα κατέρρευσε μετά την επιδημία. Πέρυσι, η εταιρία παρέδωσε 770 οχήματα στην Κίνα - συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Η πρώτη σε μέγεθος αγορά της ιταλικής φίρμας είναι οι ΗΠΑ, όπου πέρσι πούλησε 2.374 πολυτελή αυτοκίνητα.