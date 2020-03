Οικονομία

Κορονοϊός: κλείνει το “Golden Hall” – Ανακοίνωση της εταιρείας

Τι αναφέρεται από τους υπεύθυνους του εμπορικού κέντρου, μετά την παρουσία επιβεβαιωμένου κρούσματος στον χώρο.

Αναστέλλεται η λειτουργία του εμπορικού κέντρου, Golden Hall, στην Λεωφόρο Κηφισίας, σύμφωνα με απόφαση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, Lamda Development.

H ανακοίνωση της εταιρείας

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε πριν λίγο, κρούσμα θετικό στον ιό COVID – 19 φέρεται να έχει επισκεφθεί το Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο “Golden Hall”.

Άμεση προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών στα εμπορικά μας κέντρα. Με γνώμονα αυτό προχωρήσαμε σε άμεση εκκένωση του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου “Golden Hall”. Παράλληλα το συντομότερο δυνατόν και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας σε όλα μας τα Εμπορικά Κέντρα.