Αθλητικά

Κορονοϊός: Κλείνει και το ΟΑΚΑ

Δύο κρούσματα κορονοϊου στο ΟΑΚΑ, αναστέλλονται οι λειτουργίες του.

Συναγερμός σήμανε στο ΟΑΚΑ, καθώς δύο κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν μεταξύ ατόμων που αθλούνται στις εγκαταστάσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου να προχωρήσουν στην άμεση αναστολή όλων των δραστηριοτήτων στον χώρο.

Ενημερώθηκε άμεσα ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, και γίνεται ήδη ιχνηλάτηση των προσώπων που έχουν έρθει σε στενή επαφή με τους νοσούντες.

Η ΓΓΑ και η διοίκηση του ΟΑΚΑ θα προβούν σε όλες τις επιπλέον απαραίτητες ενέργειες.