Αυγενάκης: Στον αγώνα με τον κορονοϊό να δράσουμε σαν Ολυμπιονίκες (βίντεο)

Μήνυμα μέσω twitter έστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού προς την αθλητική οικογένεια της χώρας, για τον κορονοϊό.

Η αθλητική οικογένεια σ’ όλο τον πλανήτη, όπως το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας, βρίσκεται σε καθεστώς πανδημίας. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση κι όπως είπε χτες και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας.

Σ’ αυτόν τον αγώνα της κοινωνίας με τον κορονοϊό, οφείλουμε να δράσουμε σαν Ολυμπιονίκες. Με τη μέγιστη απόδοση της ατομικής ευθύνης του καθενός από εμάς, αλλά και όλων μαζί σαν μια πρωταθλήτρια ομάδα.

Απευθύνομαι στην αθλητική κοινότητα της Ελλάδας, στους αθλητές και στις αθλήτριες που πολλοί τους είναι πρότυπα για τα παιδιά, στη νέα γενιά, αλλά και στις οικογένειές τους. Τα αθλητικά πρότυπα για την κοινωνία οφείλονται στις μεγάλες επιτυχίες τους, οι οποίες προήλθαν από την εμπέδωση της πειθαρχίας, από τη συνεχή προσπάθεια, από την προτεραιότητα του «εμείς» έναντι του «εγώ».

Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει τώρα να επιδείξουμε όλοι μας. Κανένα μαζικό μέτρο, καμία κυβερνητική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν την αγκαλιάσουν πρώτα οι πολίτες. Μέγιστη προσοχή, λοιπόν, και πιστή τήρηση των οδηγιών που συστήνουν οι ειδικοί επιστήμονες:

Σχολαστική εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής. Αποφυγή χώρων συνωστισμού και μεγάλης συνάθροισης. Για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, τον διπλανό μας, τους γύρω μας, όσους αγαπάμε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, που απειλούνται ακόμα περισσότερο. Όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Επιβάλλεται η μέγιστη ευαισθητοποίηση σε όσους συμμετέχουν, με τους ισχύοντες αυστηρούς περιορισμούς, σε αθλητικές δραστηριότητες. Η σκέψη μας είναι και στις προσπάθειες των εθνικών μας αποστολών, σε όσες και όσους έχουν εξασφαλίσει ή προσπαθούν ακόμα για την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα τους στηρίξουμε όσο γίνεται για την απρόσκοπτη συνέχειά τους, παράλληλα με την πανελλήνια μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Μια μάχη με μαραθώνια διάρκεια, στην οποία θα νικήσουμε.