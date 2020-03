Οικονομία

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας για τον κορονοϊό

Πλέγμα δράσεων για την στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζόμενων.

Τις άμεσες δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σε δηλώσεις του, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:

Η παγκόσμια κοινότητα, η Ευρώπη και η χώρα μας βιώνουμε μια μεγάλη δοκιμασία.

Η ελληνική κοινωνία την αντιμετωπίζει με αγωνία, και η Κυβέρνηση, με τους ειδικούς επιστήμονες, κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να ελαχιστοποιήσουν το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος.

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με μεθοδικότητα και προνοητικότητα, σε απόλυτη συνοχή και συνεργασία, αναλαμβάνουμε συνεχώς συνεκτικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημαντικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

1ον. Ενισχύουμε το σύστημα δημόσιας υγείας.

Από την πρώτη στιγμή, υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, προσλήψεις νέου προσωπικού, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί.

Επειδή είμαστε στους πρώτους μήνες του έτους, το Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιεί – σε μεγαλύτερη έκταση – τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού του, ενώ επιπλέον χρηματοδοτείται και εκτάκτως.

Ήδη ενισχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

Ενισχύεται περαιτέρω με 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ.

Εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ.

2ον. Νομοθετήσαμε διευκολύνσεις πρόσβασης στην εργασία, ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών.

Παρέχεται ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εργασία, δίνεται η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού.

Το Κράτος, μαζί με εργοδότες και εργαζόμενους, επιμερίζεται το κόστος.

3ον. Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακολουθούν, άμεσα, αντίστοιχα μέτρα για επιχειρήσεις σε κλάδους που πλήττονται δραστικά από το ίδιο φαινόμενο.

4ον. Δημιουργήθηκε μηχανισμός παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΛΚ, της ΑΑΔΕ, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και του ιδιωτικού τομέα, σε ημερήσια βάση, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και στις περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα του μηχανισμού θα αξιοποιηθούν για την εξειδίκευση μέτρων, άμεσα, τις επόμενες ημέρες.

5ον. Θα νομοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, ένεκα της αναστολής καταβολής μισθών από τις επιχειρήσεις, για τις οποίες απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία τους.

Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, και την ενίσχυση των δεξιοτήτων από απόσταση.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα εφαρμόζονται σταδιακά και συνδυαστικά με τους άλλους πυλώνες έκτακτων μέτρων, με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων, με τρόπο άμεσο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό.

6ον. Προχωρούμε άμεσα, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία.

7ον. Θα παρασχεθεί, έγκαιρα, ρευστότητα σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Τα συναρμόδια Υπουργεία βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη χρήση επιπλέον μέσων τόνωσης της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων, όπως αυτά που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται τις τελευταίες ώρες.

Μέσα όπως είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφάλαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.

Για τον σκοπό αυτό, θα συνεκτιμηθούν οι χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι επικείμενες της συνεδρίασης του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα.

Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό σύστημα.

Ήδη χθες και σήμερα, γι’ αυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι συζητήσεις θα είναι τακτικές.

Βασική προτεραιότητα είναι να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης.

Οι τράπεζες θα εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες μέσω των υποκαταστημάτων τους.

Καλούμε όμως τους πολίτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το e-banking για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Οι συναλλακτικές συνήθειες πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα!

8ον. Διεκδικούμε δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα, διεκδικούμε:

να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια ευελιξίας που προβλέπονται για έκτακτες περιστάσεις στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

να ισχύσει αυτή η ευελιξία για τη χώρα μας αναφορικά με τον εφετινό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, και

να διευρυνθούν κατάλληλα οι δαπάνες που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Δαπάνες για να στηριχθούν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, πολίτες και συστήματα υγείας.

Οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης θα είναι συνεχείς, έγκαιρες και στοχευμένες.

Εργαζόμαστε με σύνεση και ενότητα, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές η Πολιτεία, και σε οικονομικό επίπεδο, θα βρεθεί δίπλα στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Πιστεύει και αναμένει ότι στο ύψος των περιστάσεων θα σταθεί ολόκληρη η οικονομική ηγεσία του τόπου.

Εργοδότες και διοικήσεις των επιχειρήσεων, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς, όλοι με ευθύνη, αυτοπειθαρχία, αλληλεγγύη και διάθεση συνεισφοράς, μπορούμε και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση.

Η επιδημία θα είναι παροδική.

Από εμάς εξαρτάται το ίδιο παροδικές να είναι και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία.