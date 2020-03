Κοινωνία

Αρπαγή δύο αδελφών από τον πατέρα τους

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Amber Alert για γονική αρπαγή δύο αδελφών. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert προχώρησε σήμερα 13-3-2020 το «Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν εντολής Ανακριτή Αμαλιάδας.

Πρόκειται για τις ανήλικες αδερφές Ελισάβετ-Μαρία και Ραφαέλα-Γιοζεφίν Σταθοπούλου, 9 & 4 ετών αντίστοιχα καθώς στις 4-7-2019.

Ο πατέρας τους προέβη σε αυτοδικία, αρνούμενος να τις επιστρέψει στη μητέρα τους.

Η Ελισάβετ-Μαρία έχει ύψος 1.20 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια. Η Ραφαέλα-Γιοζεφίν έχει ύψος 0.90 μ., είναι αδύνατη, έχει ξανθά μαλλιά και καφέ μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

e mail: 116000@hamogelo.gr