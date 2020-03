Οικονομία

Κορονοϊός: Μέτρα για τους ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Μέτρα διευκόλυνσης για τους ανέργους ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Τι ισχύει για επιδόματα και συνεντεύξεις.

Μέτρα διευκόλυνσης για τους ανέργους αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και τη δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες.

Πρόκειται για τα εξής:

- Η τακτική επιδότηση των ανέργων, που θα υποβάλουν αίτηση από σήμερα έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, θα ξεκινάει αναδρομικά από την 7η ημέρα, μετά την ημερομηνία απόλυσής τους (από σήμερα και μετά), ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αίτησης. Συνεπώς, οι άνεργοι δεν χρειάζεται να προσέρχονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) εντός του εξαημέρου, μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης τους, αρκεί να προσέρχονται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

- Όλες οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους- είτε είναι προγραμματισμένες είτε πρόκειται να προγραμματιστούν -θα διεξάγονται, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα ενημερώσουν άμεσα όλους τους ανέργους που έχουν ραντεβού, ώστε να μην προσέλθουν στα ΚΠΑ2.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, στόχος των νέων μέτρων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους.