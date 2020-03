Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα νέα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας

Κλείνουν καφέ και εστιατόρια, "ρολά" και σε εμπορικά κέντρα, μετά την "έκρηξη" του αριθμού των κρουσμάτων.

Το κλείσιμο όλων των εμπορικών κέντρων, των καφέ, των μπαρ και των εστιατορίων, των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχαιολογικών χώρων, των κλειστών αθλητικών χώρων και των ινστιτούτων αισθητικής ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων στην Ελλάδα σε 190, έναντι 117 χθες.

Όπως τονίστηκε απο τον λιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα και όλα τα καταστήματα τη αλυσίδας των τροφίμων, καθώς και το λιανεμπόριο, φυσικά και τα φαρμακεία.

Σε λειτουργία από όλη την αλυσίδα των καταστημάτων εστίασης, παραμένουν και τα καταστήματα διανομής φαγητού και "take away" τα οποία δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα.

