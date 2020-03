Κοινωνία

Κορονοϊός: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΥΔΑΠ

Οδηγίες από την ΕΥΔΑΠ λόγω κορονοϊού. Πώς θα γίνονται οι πληρωμές.

Η ΕΥΔΑΠ συστήνει στους Πελάτες της να αποφεύγουν την προσέλευση στα Περιφερειακά Κέντρα της Εταιρείας και να εξυπηρετούνται μέσω εναλλακτικών καναλιών, με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα οι πελάτες της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να απευθύνονται:

Για υποβολή αιτημάτων ή ερωτημάτων:

Στο 1022@eydap.gr

Στο size="3" face="Courier New">www.eydap.gr με εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα eΕΥΔΑΠ για υποβολή αιτήσεων διακανονισμών, αίτηση υπαγωγής σε ειδικά τιμολόγια, κ.α.

Τηλεφωνικά στο 1022 ή στο 210 214 44 44

Για την πληρωμή λογαριασμού, μέσω:

Του size="3" face="Courier New">www.eydap.gr για την πληρωμή λογαριασμών με χρήση χρεωστικής, πιστωτικής, ή προπληρωμένης κάρτας των συνεργαζόμενων Τραπεζών

Των ATMs, αυτόματων μηχανημάτων, πάγιας εντολής, web banking συνεργαζόμενων Τραπεζών

Εάν, παρ' όλα αυτά, ο πελάτης κρίνει απαραίτητο να μεταβεί σε Περιφερειακό Κέντρο, η ΕΥΔΑΠ, όπως τονίζει η ανακοίνωση, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας, όπως η τακτική απολύμανση των Περιφερειακών Κέντρων, η τοποθέτηση αλκοολούχων αντισηπτικών υγρών, κ.α.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης της Αττικής.