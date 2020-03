Αθλητικά

"This is Sparta" - Η συγκλονιστική ομιλία του Τζέραρντ Μπάτλερ (εικόνες)

Λαμπαδηδρόμος της Ολυμπιακής Φλόγας ο κινηματογραφικός "Λεωνίδας" της χολιγουντιανής παραγωγής "300"...

Χολιγουντιανή λάμψη στην Λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο., λίγο πριν απο την αιφνίδια διακοπή της, όπως αποφάσισε η ΕΟΕ, λόγω του πανδαιμόνιου που επικράτησε στην λακωνική πρωτεύουσα . Ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζέραρντ Μπάτλερ, που ενσάρκωσε το βασιλιά Λεωνίδα στην ταινία «300», έτρεξε από τον Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη με την Ολυμπιακή Φλόγα. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ που αψήφησε την επέλαση του κορονοϊού ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στη γη όπου είπε ότι ανήκει και με συγκλονιστική ομιλία και αναφωνώντας το θρυλικό “This is Sparta” προκάλεσε ανατριχίλα...μια ομιλία για την Ελλάδα για το μεγαλείο της, για την ευλογημένη γη, τη γη των ηρώων, αλλά και για τα όσα ενέπνευσαν ον ίδιο που άφησε άφωνους τους πάντες που παρακολούθησαν από κοντά την τελετή υποδοχής. Εξαιρετικός και ο Έλληνας Μπίλι Ζέιν, ο Βασίλης – Γιώργος Τζανετάκος, Λάκωνας, που στην ομιλία του καταχειροκροτήθηκε, όπως και ο παραγωγός της ταινίας “300” Τζιάνι Νουνάρι. ΠΗΓΗ: TheBest.gr