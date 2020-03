Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξάνονται τα κρούσματα και τα μέτρα στην Τουρκία

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

Αυξήθηκαν σε 5 τα κρούσματα κορονοϊού στην Τουρκία και συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό ανακοίνωσε το απόγευμα ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά ύστερα από πολύωρη σύσκεψη με τους υπουργούς Δικαιοσύνης Αμπτουλχαμίτ Γκιούλ και Μεταφορών και Υποδομών Τζαχίτ Τουράν.

Ο τούρκος υπουργός Υγείας εξήγγειλε νέα μέτρα, όπως περιορισμό στα επισκεπτήρια στα νοσοκομεία σε ένα άτομο ανά ασθενή και μόνο μετά από εργάσιμες ώρες. Συνέστησε στους τούρκους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ζήτησε από όσους επιστρέφουν από ξένες χώρες να θέτουν τον εαυτό τους σε αυτοαπομόνωση 14 ημερών μετά την επιστροφή τους. Επίσης η Τουρκία από αύριο στις 8:00 π.μ, απαγορεύει τις πτήσεις σε άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Νορβηγία, Δανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία και Ολλανδία, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Συγκοινωνιών. Ήδη η Τουρκία έχει απαγορεύσει τις πτήσεις προς Κίνα, Ιράν Νότια Κορέα και Ιταλία μετά την εμφάνιση του κορονοϊού.

Από σήμερα απαγορεύτηκαν οι επισκέψεις πολιτών στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, λόγω του φόβου του κορονοϊού, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού της Τουρκίας. Υπολογίζεται ότι πέντε με οκτώ χιλιάδες πολίτες εισέρχονται στον χώρο του τουρκικού κοινοβουλίου κάθε μέρα.

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου όλα τα σχολεία της Τουρκίας (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) για μια εβδομάδα. Επίσης θα κλείσουν τα πανεπιστήμια για τρεις εβδομάδες. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου, τα παιδιά θα συνεχίσουν τα μαθήματα από το σπίτι μέσω διαδικτύου και ειδικών προγραμμάτων από την τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέβαλε τα ταξίδια του στο εξωτερικό για κάποιο διάστημα ενώ η σύνοδος την Τρίτη στην Κωνπολη μεταξύ Ερντογάν, Μακρόν και Μέρκελ θα πραγματοποιηθεί όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Ιμπραχιμ Καλίν.