Κόσμος

Κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ισπανία

Η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 120 ανθρώπους στη χώρα και καταμετρά περισσότερα από 4.200 κρούσματα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε σήμερα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της μάχης που δίνουν οι αρχές ενάντια στην εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, που θα συγκληθεί αύριο, θα εγκριθεί το σχετικό διάταγμα με το οποίο η Ισπανία "θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα διάστημα 15 ημερών", είπε ο Σάντσεθ σε ένα σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε, την ώρα που η πανδημία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 120 ανθρώπους στη χώρα και καταμετρά περισσότερα από 4.200 κρούσματα.

"Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο την ερχόμενη εβδομάδα τα κρούσματα να ξεπεράσουν τα 10.000", επισήμανε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την κινητοποίηση "όλων των οικονομικών, υγειονομικών, δημόσιων και ιδιωτικών, και στρατιωτικών μέσων για την προστασία όλων των πολιτών", εξήγησε ο Σάντσεθ.

Όμως, η "νίκη εξαρτάται από τον καθένα εξ ημών... ο ηρωισμός συνίσταται στο να πλένουμε τα χέρια και να παραμένουμε στα σπίτια μας", τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.