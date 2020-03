Αθλητικά

Super League: Αναβάλλονται τα πλέι οφ λόγω κορονοϊού

Η συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση να αναβάλλει μέχρι νεοτέρας τα play off του πρωταθλήματος.

Το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Super League, που συγκλήθηκε επί τούτω, επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση αναστολής, μέχρι νεωτέρας, των πλέι οφ και πλέι άουτ του πρωταθλήματος.

Η απόφαση είχε ληφθεί από χθες, όμως επειδή δεν υπήρξε ομοφωνία στην περιφορά για τη λήψη της, απαιτήθηκε η σύγκληση του Δ.Σ.

Εκεί επικυρώθηκε η αναβολή των play off, αλλά και των play out μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση:

«Επικυρώθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η απόφαση αναστολής, μέχρι νεωτέρας, των Play Off / Play Out. Σε λίγο η επίσημη ανακοίνωση».