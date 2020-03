Τοπικά Νέα

ΠΟΥ: Η Ευρώπη είναι το νέο επίκεντρο του κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανησυχητικό μήνυμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 5.000 σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον στο «επίκεντρο» της πανδημίας του νέου κορονοϊού, προειδοποίησε σήμερα ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, καλώντας τις χώρες να «εντοπίζουν, να απομονώνουν, να εξετάζουν και να θεραπεύουν κάθε κρούσμα».

«Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της πανδημίας του Covid-19», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων που καταμετρούνται είναι υψηλότερος από αυτούς που ανέφερε η Κίνα όταν κορυφωνόταν εκεί η πανδημία.

Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασε το «τραγικό ορόσημο» των 5.000, ανακοίνωσε.

Πρόσθεσε πως οποιαδήποτε χώρα κοιτάζει την εμπειρία άλλων χωρών με μεγάλη εξάπλωση του ιού, πιστεύοντας ότι δεν θα συμβεί στην ίδια, κάνει τραγικό λάθος.

Ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν δήλωσε παράλληλα ότι η κοινωνική απόσταση απλώς επιβραδύνει ελαφρά την εξάπλωση το ιού, ώστε να μπορεί το σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει. Δεν αποτελεί πανάκεια, δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνη της αυτή την πανδημία, τόνισε.

Ο Τέντρος επίσης ανακοίνωσε την έναρξη ενός σχεδίου αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει σε ανθρώπους και οργανισμούς να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση σε μάσκες, γάντια, ιατρικές μπλούζες και προστατευτικά δίοπτρα για εργαζομένους στον τομέα υγείας καθώς και διαγνωστικά σετ και εξοπλισμούς για έρευνα και ανάπτυξη, όπως εμβόλια.

Ο Ράιαν τόνισε πως κάθε χώρα πρέπει να αποφασίσει για τα μέτρα προστασίας του ίδιου της του πληθυσμού, σημειώνοντας πως στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής μπορεί εντός των εθνικών της συνόρων να περιορίσει τις μετακινήσεις εντός ζωνών.

«Υπάρχει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό για πιθανά εμβόλια ενάντια στον νέο κορονοϊό, πρέπει τώρα να κινηθούμε για να διαχειριστούμε τους κινδύνους και να κάνουμε επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε εμβόλια στο μέλλον», είπε ο Ράιαν.

Από την πλευρά της η Μαρία βαν Κέρκχοβ, επικεφαλής τεχνικών ζητημάτων των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης υγείας του Οργανισμού, επισήμανε πως ο ΠΟΥ δεν μπορεί να προβέψει πότε θα κορυφωθεί η πανδημία του Covid-19, και προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να είναι έτοιμη «για κάθε σενάριο».

«Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για κάθε σενάριο. Και η πορεία αυτής της πανδημίας σε κάθε χώρα εξαρτάται από τις ενέργειες της κάθε χώρας», τόνισε η βαν Κέρκχοβ.