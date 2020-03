Κόσμος

Κορoνοϊός: 250 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικοί είναι οι αριθμοί των κρουσμάτων, αλλά και των θανάτων από τον κορονοϊό στην γειτονική χώρα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιταλία ανέρχεται πλέον σε 1.266, σε μια αύξηση 250 θανάτων από τον τελευταίο απολογισμό χθες (1.016).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην χώρα είναι συνολικά 17.660, (2.547 νέες μολύνσεις) από τα 15.113 χθες. Παράλληλα 1. 439 ασθενείς ιάθηκαν, ενώ χθες ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.258 .

Στην Λομβαρδία έχουν καταγραφεί συνολικά 9.820 κρούσματα και 890 νεκροί. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια οι μολύνθηκαν 2.263 άνθρωποι και οι νεκροί, είναι 201. Στο Βενέτο σημειώθηκαν 1595 μεταδόσεις και υπάρχουν 42 νεκροί.

Ξανανοίγουν οι εκκλησίες της Ρώμης. " Μην αφήνετε μόνο το ποίμνιό μας", λέει ο πάπας Φραγκίσκο

Η επισκοπή της Ρώμης αποφάσισε να ανοίξει και πάλι τις ενοριακές εκκλησίες της Αιώνιας Πόλης. Η απόφαση ορίζει, όμως, ότι δεν θα τελούνται λειτουργίες και οι πιστοί δεν θα μεταλαμβάνουν.

"Δεν πρέπει να αφήσουμε μόνο το ποίμνιό μας. Οι δραστικές αποφάσεις δεν είναι πάντα καλές", δήλωσε σχετικά ο πάπας Φραγκίσκος.

Ευχήθηκε δε το Άγιο Πνεύμα να βοηθήσει τους κληρικούς να κατανοήσουν ποια είναι η καταλληλότερη στάση και συμπεριφορά που πρεπει να επιλέξουν αυτή την δύσκολη στιγμή.

Στις καθολικές εκκλησίες, τέλος, απαγορεύεται στους πιστούς και να παίρνουν αγιασμό, από τα παραδοσιακά, μαρμάρινα δοχεία.

Μην μπορώντας να βγουν έξω, οι Ιταλοί τραγουδάνε στα μπαλκόνια τους

Μην μπορώντας να βγουν έξω, εξαιτίας του νέου κορονοϊού, οι Ιταλοί δεν το βάζουν κάτω και βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίζουν να τραγουδούν, από τα παράθυρά τους και τα μπαλκόνια τους, όπως αποτυπώνεται στα βίντεο που έχουν γίνει viral στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα από τα βίντεο αυτά, που τραβήχτηκε στη Σιένα, στην Τοσκάνη (κεντροδυτική Ιταλία) έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 600.000 προβολές στο Twitter. Στα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι της περιοχής να τραγουδάνε το παραδοσιακό Canto della Verbena και να φωνάζουν "Ζήτω η Σιένα!".

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής Αντρέα Σανίνο ανάρτησε βίντεο όπου Ναπολιτάνοι τραγουδούν το τραγούδι του Abbraciame προκαλώντας τη συγκίνηση μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου: "Μια ημέρα, θα τα αφηγούμαι όλα αυτά στα παιδιά μου και τα εγγόνια μου" έγραψε ένας χρήστης.

Επίσης, σε ένα βίντεο που φαίνεται πως τραβήχτηκε στο Τορίνο (βορειοδυτική Ιταλία) διακρίνονται κάτοικοι να προσπαθούν να χορέψουν το Macarena, τον δημοφιλή χορό της δεκαετίας του 1990.

Οι Ιταλοί έχουν κληθεί να πάρουν τα μουσικά όργανά τους και να βγουν στα μπαλκόνια τους σήμερα στις 19.00 ώρα Ελλάδας. "Για λίγα λεπτά, η χώρα μας θα είναι μια τεράστια συναυλία", λέει το μήνυμα.