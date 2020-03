Κόσμος

Κορονοϊός: Ο πρώτος νεκρός στην Σκωτία

Η Σκωτία κατέγραψε τον πρώτο θάνατο από τον κορονοϊό.

Η Σκωτία ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο θάνατο που επέφερε ο νέος κορονοϊός και πρόκειται για έναν ηλικιωμένο ασθενή με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

“Ο ασθενής, που νοσηλευόταν σε κρατικό νοσοκομείο ήταν ένα ηλικιωμένο άτομο με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό”, δήλωσε η Κάθριν Κάντελργουντ, επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της Σκωτίας.

Στο μεταξύ οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) θα συσκεφθούν εκτάκτως την Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους για να αντιμετωπιστεί ο νέος κορονοϊός στους τομείς της υγείας, της οικονομίας και της έρευνας, ανακοίνωσε απόψε το Ελιζέ.’

Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τηλεφώνησε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ασκούν την προεδρία της G7 αυτήν τη χρονιά. Συνομίλησε επίσης και με τους άλλους ηγέτες, οι οποίοι «συμφώνησαν όλοι τους» να συνεδριάσουν την Δευτέρα, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν μίλησε επίσης τηλεφωνικά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρότεινε να εφαρμοστούν εντός των επόμενων ημερών ενισχυμένα μέτρα ελέγχου στα σύνορα των χωρών του Χώρου Σένγκεν, ή ακόμη και να κλείσουν τα σύνορα στις ζώνες που πλήττει πιο σοβαρά ο νέος κορονοϊός.