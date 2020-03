Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οργή Κικίλια για τους... "δεν μένουμε σπίτι"

"Δίνουμε μια μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί και από το κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη και συλλογική συνείδηση", τονίζει ο υπουργός Υγείας.

"Μένουμε στο σπίτι" είναι το μήνυμα που στέλνει το υπουργείο Υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά πολλοί ήταν αυτοί που αψήφησαν την σύσταση για περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων προκαλώντας την αντίδραση του Βασίλη Κικίλια. Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Υγείας: «Είχα πει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί, προκειμένου να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας και ειδικά όσους έχουν ανάγκη. Σήμερα, και μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων - Επιδημιολόγων, επεκτείνουμε τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, προκειμένου να μην έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί παρουσιάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, νέα κρούσματα, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα της μετάδοσης. Δεύτερον, γιατί τα μέτρα περιορισμού και αυτοπεριορισμού για να προστατεύσουμε τους άλλους και να προστατευτούμε δεν τηρούνται. Να πω ξανά ότι δίνουμε μια μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας θα κριθεί και από το κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη και συλλογική συνείδηση. Έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο για να τα καταφέρουμε.»