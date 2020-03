Κοινωνία

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αυλώνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμπλοκές με τραυματίες στις φυλακές Αυλώνα.

(φωτογραφία αρχείου)

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα τις Παρασκευής στις φυλακές Αυλώνας.

Κρατούμενοι συνεπλάκησαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο.

Όλα ξεκίνησαν όταν μικρές ομάδες κρατουμένων ξεκίνησαν επεισόδιο στις φυλακές με αποτέλεσμα να υπάρξουν δυο τραυματίες.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία στο σωφρονιστικό κατάστημα.