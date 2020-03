Κόσμος

Κορονοϊός: η Αλβανία “έκλεισε τα σύνορα” με την Ελλάδα

Τι αναφέρουν οι εντολές του Έντι Ράμα για τις μετακινήσεις δια της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Την απαγόρευση των μετακινήσεων από και προς την Ελλάδα αποφάσισε ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Από αύριο στις 10:00 σταματούν οι μεταφορές προς και από την Ελλάδα αεροπορικώς και οδικώς» έγραψε συγκεκριμένα ο Έντι Ράμα στο Facebook.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός τόνισε πως δεν πρέπει να επικρατήσει φόβος αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί.

Ήδη την Πέμπτη 12-3 διπλασιάστηκε ο αριθμός των επίσημων κρουσμάτων κορονοϊού στην Αλβανία, με τους ασθενείς να ανέρχονται στους 23, ενώ μια 73χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο βόρειο νομό Κουρμπίν πιθανολογείται ότι πρόκειται για το δεύτερο θύμα του ιού στη χώρα.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εντείνει τα προληπτικά μέτρα στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε ότι αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης τις επόμενες ώρες και μέρες και έστειλε προσωπικά μηνύματα στους πολίτες με τις οδηγίες προφύλαξης από τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από αύριο το πρωί στις 6 τοπική η ώρα και μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής στις πόλεις Τίρανα, Δυρράχιο, Λέζια, Σκόδρα, Λιούσνια, Φίερι και Αυλώνα. Θα κυκλοφορούν μόνο ασθενοφόρα και εξουσιοδοτημένα μεταφορικά αυτοκίνητα.

Η αλβανική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε με τη σειρά της τη διακοπή των αγώνων στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Στις πόλεις σήμερα αυξήθηκε η παρουσία της αστυνομία, ενώ μπλόκα της αστυνομίας ενισχυμένα από το στρατό αναπτύσσονται κυρίως σε συνοριακές διαβάσεις.

Οι καφετέριες, τα ρεστοράν και άλλα πολυσύχναστα κέντρα ήταν σήμερα κλειστά. Τα σουπερμάρκετ έδειξαν ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση του κόσμου σε τρόφιμα και τα φαρμακεία σε μάσκες.

Η καθολική Εκκλησία στη χώρα ανακοίνωσε ότι διακόπτει μέχρι τις 3 Απριλίου όλες τις δραστηριότητες της, θρησκευτικές και δημόσιες και καλεί τις ενορίες να εφαρμόσουν με τους πιστούς συστήματα εξ αποστάσεως. Χθες ανακοίνωσε παρόμοια μέτρα και η Επιτροπή Μουσουλμάνων της Αλβανίας. Τέλος, η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις συνεντεύξεις για χορήγηση θεωρήσεων στους Αλβανούς πολίτες, όπως και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία εκτός από τις υπηρεσίες σε όφελος των Αμερικανών πολιτών στη χώρα.