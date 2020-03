Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάχτυλος στον ΑΝΤ1: τα παιδιά μπορεί να φέρουν τον κορονοϊό χωρίς κανένα σύμπτωμα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κάνει έκκληση στους πολίτες να συνετιστούν με τα μέτρα αυτοπροστασίας.