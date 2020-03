Πολιτική

Κορονοϊός: Θετική στον ιό η σύζυγος του Στέλιου Πέτσα

Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την κατάσταση υγείας της συζύγου του.

Θετική στον κορονοϊό είναι η σύζυγος του Στέλιου Πέτσα. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω social media, ενώ πρόσθεσε οτι ο ίδιος και τα παιδιά του υποβλήθηκαν στα σχετικά τεστ τα οποία βγήκαν αρνητικά.

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Η σύζυγός μου εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα και θεωρήσαμε σκόπιμο να εξεταστούμε και οι δυο για τον κορονοϊό (COVID-19). Το Ινστιτούτο Παστέρ απεφάνθη προ ολίγου ότι εγώ είμαι αρνητικός, αλλά η σύζυγός μου είναι θετική στον #covid_19. Εγώ και τα παιδιά δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα, ενώ η σύζυγός μου είναι καλά και παραμένει απομονωμένη από την υπόλοιπη οικογένεια.

#Μένουμε_σπίτι λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Θα συνεχίσω την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τις εμφανίσεις μου και τα υπόλοιπα καθήκοντά μου εξ’ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή/και με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι τον #covid_19 ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας», έγραψε ο Στέλιος Πέτσας.