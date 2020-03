Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Από πότε αναμένεται η μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Αλλάζει «περπατησιά» από την Κυριακή και από τα βόρεια ο Μάρτιος, με συννεφιές, ψύχρα και χιόνια στα βουνά.

Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και αργότερα στην Μακεδονία και στην Θράκη, οπότε θα βρέξει για λίγο τοπικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 22 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές φιστικιάς για την ανδρομύκωση.

Συμπτώματα

Η ασθένεια ευνοείται σε ασβεστούχα εδάφη, στα οποία καλλιεργείται κυρίως η φιστικιά. Επίσης, η τσικουδιά είναι ευαίσθητη στην ασθένεια, οπότε έχουμε συχνή εμφάνιση προσβολών.

Συνήθως παρατηρείται απότομη ξήρανση ενός ή περισσοτέρων κλάδων στη μια πλευρά του δένδρου, ή και ολόκληρου του δένδρου, αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι. Τα φύλλα πέφτουν ή παραμένουν ξερά πάνω στο δένδρο.

Μπορεί όμως η ασθένεια να εξελιχθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια των ετών, παρουσιάζοντας εξασθένηση του δένδρου, καθώς και μείωση της φυλλικής επιφάνεια και της παραγωγής.

Σε κατά μήκος ή εγκάρσια τομή ενός προσβεβλημένου κλάδου παρατηρείται σκούρος καστανός μεταχρωματισμός του ξύλου, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κανόνα στη φιστικιά.

Αντιμετώπιση

Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αποφυγή αγρών που έχουν καλλιεργηθεί ή γειτονεύουν με ευπαθείς ξενιστές (βαμβάκι, πατάτα, τομάτα, ελιά, λαχανικά κλπ.), καθώς και συγκαλλιέργεια μ’ αυτούς.

Αποφυγή πληγώματος ριζών, περιορίζοντας τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα στα απολύτως αναγκαία.

Επειδή πολλά ζιζάνια είναι φορείς του παθογόνου, η ζιζανιοκτονία είναι απαραίτητη και κατά προτίμηση η χημική, για περιορισμό του πληγώματος των ριζών.

Ορθολογική λίπανση, καθώς υπερβολική προσθήκη αζώτου ευνοεί την ασθένεια, ενώ επάρκεια καλίου την περιορίζει.

Άρδευση με σταγόνες, για αποφυγή μεταφοράς του μολύσματος.

Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους με τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία.

Ηλιοαπολύμανση (κάλυψη του χώρου κάτω από το φύλλωμα των δένδρων με λευκό πλαστικό πάχους 1 mm τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

Αφαίρεση και καύση των ξηρών κλάδων (20-30 εκ. από το σημείο μαρασμού).

Απομάκρυνση και καταστροφή των αποξηραμένων δένδρων και απολύμανση του εδάφους.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

