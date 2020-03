Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Τραμπ κήρυξε τις ΗΠΑ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του κορωνοϊού.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η απόφαση αυτή δίνει την δυνατότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποδεσμεύσει 50 δισ. δολάρια για την καταπολέμιση του ιού. Θα χαλαρώσουν οι κανονισμοί που αφορούν την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την δημιουργία νέων νοσοκομείων και η έρευνα για θεραπεία. Στις ΗΠΑ έχουν επιβεβαιωθεί 1.701 κρούσματα κορωνοϊού, ενώ 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Αρκετές πολιτείες έχουν ανακοινώσει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, απαγορεύοντας μεγάλες συναθροίσεις, αθλητικούς αγώνες και κλείνοντας σχολεία.