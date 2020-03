Κόσμος

Κορονοϊός: "σφραγίζονται" τα σύνορα της Κύπρου

Διάγγελμα στον κυπριακό λαό, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης για τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 15 Μαρτίου και σε πρώτη φάση για 15 μέρες επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως υπηκοότητας που δεν εμπίπτει σε μια σειρά από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κύπριοι πολίτες

Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ευρωπαίοι που εργάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υπήκοοι που είναι σε διπλωματική αποστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων ή τρίτων χωρών με σχετική άδεια που θα πρέπει να εκδοθεί

Ευρωπαίοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο

Ακόμα ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι το ίδιο μέτρο θα ισχύσει και για τις διελεύσεις μεταξύ ελεύθερων περιοχών και κατεχομένων, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Ακόμα εξήγγειλε και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για να προστατευθεί η οικονομία.

Σημειώνεται πως η Κύπρος από την Παρασκευή μετρά 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού με τα δείγματα να φτάνουν κατά δεκάδες για έλεγχο στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Σε πλήρη εξέλιξη και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το πρωί ο Κύπριος Πρόεδρος διέψευσε φήμες για κλείσιμο υπεραγορών καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων.