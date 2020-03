Αθλητικά

Παράταση στο "λουκέτο" στην Α1 μπάσκετ

Μέχρι πότε αναστέλλεται η αγωνιστική δραστηριότητα στα... παρκέ, εξαιτίας του κορονοϊού.

Παρατείνεται η... απραξία των καλαθοσφαιστών, λόγω κορονοϊού, όπως αποφάσισε ο ΕΣΑΚΕ.

Αρχικά, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος είχε ανακοινώνει την αναβολή μόνο της 21ης αγωνιστικής, που ήταν προγραμματισμένη για τις 14-15/3, αλλά ύστερα από τη νέα συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε η αναστολή της λίγκας μέχρι τις 30 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«To ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του τα μέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (ο οποίος κηρύχθηκε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημόσιων, ιδιωτικών γυμναστηρίων αθλημάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο σύνολο της Επικράτειας, καθώς και την απόφαση της FIBA για αναστολή των διοργανώσεών της, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή του Πρωταθλήματος της EΚΟ BASKET LEAGUE 2019-2020 μέχρι και την 30 Mαρτίου 2020 για λόγους ανωτέρας βίας.



To Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προστασία της υγείας των αθλητών, προπονητών, διαιτητών και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των αγώνων, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεδριάσει εκ νέου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να λάβει απόφαση για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος»