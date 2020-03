Υγεία - Περιβάλλον

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: σε καραντίνα το προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς (βίντεο)

Σε μια ημέρα σημειώθηκαν 12 κρούσματα στην Καστοριά σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού συλλόγου Καστροτιάς.