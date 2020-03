Οικονομία

Κορονοϊός: Πρώτο κρούσμα στα γραφεία του ΔΝΤ

Το Ταμείο ανέστειλε όλες τις αποστολές σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαρακτηριστεί στο επίπεδο 3 της εξάπλωσης του ιού .

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμβούλεψε σήμερα όλα τα μέλη του προσωπικού του που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ταμείου στην περιφέρεια της Ουάσινγκτον να εργαστούν από τα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, καθώς ένας εργαζόμενος διαγνώστηκε με τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του ΔΝΤ.

Το Ταμείο επίσης ανέφερε ότι ανέστειλε όλες τις αποστολές σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαρακτηριστεί στο επίπεδο 3 της εξάπλωσης του ιού από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ.

Τόνισε ωστόσο πως «παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τα μέλη του».