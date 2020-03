Κοινωνία

Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Smart Park, στα Σπάτα

Οι δράστες ανατίναξαν τέσσερα ΑΤΜ προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Δυνατή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου περίπου στις 04.00, στο εμπορικό κέντρο Smart Park, στα Σπάτα.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανατίναξαν τα 4 ΑΤΜ που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και στα τέσσερα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα από το ένα ΑΤΜ, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα και από τα άλλα τρία.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν ένα μαύρο αυτοκίνητο το οποίο έφτασε στο σημείο λίγο πριν την έκρηξη. Η αστυνομία ενημερώθηκε έγκαιρα από τους υπαλλήλους ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης και προχώρησε σε αναζητήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.