Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Τραμπ ήρθε σε επαφή και με δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και με δεύτερο πρόσωπο το οποίο αργότερα βρέθηκε θετικό στον νέο κορονοϊό, όμως δεν ζήτησε να του γίνει το τεστ για να διαγνωστεί αν έχει μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2, ούτε μπήκε σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δείπνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με μία ομάδα προσώπων, ανάμεσά τους και ο Φάμπιο Βάινγκάρντεν, ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου του προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, ο δρ. Σον Π. Κόνλι, δήλωσε ότι ακόμη ένα πρόσωπο που συμμετείχε στο δείπνο αυτό που πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-α- Λάγκο και με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύντομη επαφή άρχισε να έχει συμπτώματα της ασθένειας covid-19 τρεις ημέρες αργότερα και στη συνέχει επιβεβαιώθηκε ότι έχει μολυνθεί.

Η επαφή ήταν «χαμηλού κινδύνου» και δεν υπάρχει λόγος ο Τραμπ να μπει «σε καραντίνα», τόνισε ο Κόνλι σε ανακοίνωσή του χθες Παρασκευή.



«Η έκθεση του προέδρου στο πρώτο πρόσωπο ήταν εξαιρετική περιορισμένη (φωτογραφία, χειραψία) και παρόλο που πέρασε περισσότερο χρόνο κοντά στο δεύτερο κρούσμα, όλες οι επαφές τους έγιναν προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα», εξήγησε.