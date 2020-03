Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από το 10% κολλάει τον ιό από κάποιον που δεν έχει συμπτώματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικά περιστατικά στην «αλυσίδα» μετάδοσης. Τι αναφέρει νέα μελέτη επιστημόνων.

Πάνω από το 10% των ασθενών με το νέο κορονοϊό - δηλαδή τουλάχιστον ο ένας στους δέκα - τον κολλάει από κάποιον άλλο άνθρωπο που έχει τον ιό αλλά δεν έχει ακόμη συμπτώματα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη επιστημόνων από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Γαλλία και το Χονγκ Κονγκ. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικά περιστατικά στην «αλυσίδα» μετάδοσης είναι λιγότερο από μία εβδομάδα (στην Κίνα ήταν περίπου τέσσερις μέρες).



Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια βιολογίας Λόριν 'Ανσελ Μέγιερς του Πανεπιστημίου του Τέξας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Emerging Infectious Diseases» του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, επεσήμαναν ότι η ταχύτητα εξάπλωσης μιας επιδημίας εξαρτιέται από δύο πράγματα: πόσους ανθρώπους μολύνει κάθε φορέας του ιού και πόσο χρόνο (διαδοχικό χρονικό διάστημα) χρειάζεται ένας φορέας για να μεταδώσει τη νόσο σε ένα άλλο άνθρωπο. Στην περίπτωση της νόσου Covid-19, που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται σύντομο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πράγμα που βοηθάει στη γρήγορη επέκταση των κρουσμάτων και στη δυσκολία ανάσχεσης τους.



«Ο ιός Έμπολα, με χρόνο αρκετών εβδομάδων ανάμεσα σε διαδοχικά περιστατικά, είναι πολύ πιο εύκολος στην αντιμετώπιση του από ό,τι η γρίπη με διάστημα μόνο λίγων ημερών στην αλυσίδα μετάδοσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται όπως η γρίπη. Αυτό σημαίνει πως είναι ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα και επιθετικά για να ανακόψουμε την αναδυόμενη απειλή του», δήλωσε η δρ Μέγιερς.



Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερα από 450 περιστατικά λοίμωξης από 93 πόλεις της Κίνας και βρήκαν σαφείς ενδείξεις πως οι άνθρωποι χωρίς συμπτώματα μεταδίδουν τον ιό (η λεγόμενη προσυμπτωματική μετάδοση). Όπως εκτιμούν, περισσότερες από μία στις δέκα περιπτώσεις Covid-19 προέρχονται από ανθρώπους μολυσμένους από τον ιό, αλλά οι οποίοι δεν νιώθουν άρρωστοι ακόμη.



«Αυτό φαίνεται να δικαιολογεί τη λήψη εκτεταμένων μέτρων ελέγχου, όπως απομόνωση, καραντίνα, κλείσιμο σχολείων, ταξιδιωτικούς περιορισμούς και ματαίωση όλων των μαζικών συναθροίσεων», δήλωσε η Μέγιερς και επεσήμανε ότι «η ασυμπτωματική μετάδοση σίγουρα κάνει τον περιορισμό της νόσου πιο δύσκολο». «Τα ευρήματα μας επιβεβαιώνονται από περιστατικά σιωπηλής μετάδοσης και τα αυξανόμενα κρούσματα σε εκατοντάδες πόλεις του κόσμου. Αυτό μας λέει πως το ξέσπασμα της νόσου Covid-19 απαιτεί ακραία μέτρα», πρόσθεσε.