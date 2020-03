Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: τίποτα δεν θα είναι ίδιο, όταν τελειώσει η κρίση με τον κορονοϊό

Με ραντεβού η λειτουργία των ΚΕΠ, αλλαγές στην λειτουργία υπηρεσιών, ειδικές άδειες για τους υπαλλήλους, μέτρα για την αποκομιδή απορριμμάτων. Γιατί ζήτησε από όλους να αναρτήσουν ελληνικές σημαίες στα μπαλκόνια τους.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στην επιδημία του κορονοϊού τόνισε ότι «Είναι μια έκτακτη κρίση για την Ελλάδα, όπως και για όλον τον κόσμο και θα την αντιμετωπίσουμε με σχέδιο και μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στόχος είναι να είμαστε όλοι εδώ, όταν τελειώσει αυτή η κρίση».

Σε ότι αφορά την λειτουργία των ΚΕΠ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε ότι «από την Δευτέρα τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με ωράριο 07:30-15:00 και μόνο με ραντεβού που θα έχουν κλείσει οι πολίτες, ώστε να αποφευχθεί να υπάρχει συνωστισμός στις εν λόγω υπηρεσίες που εξυπηρετούν πολλούς πολίτες».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι σταδιακά όλες οι δημόσιες υπηρεσίες παίρνουν μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού, καθώς αυτό αποτελεί βασικό μέτρο προφύλαξης του πληθυσμού.

Όπως σημείωσε ο Υπ. Εσωτερικών, «ήδη ανακοινώσαμε παράταση στην ρύθμιση για την δήλωση τετραγωνικών μέτρων για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών», ενώ αναφερόμενος στα μέτρα για τους υπαλλήλους, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «πέρα από την άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, θα δοθεί ειδική άδεια σε όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία τους».

«Σε ότι αφορά τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, οι συνεδριάσεις θα γίνονται μόνο με τηλεδιάσκεψη ή κεκλεισμένων των θυρών, ενώ δίδεται η ευχέρεια για λήψεις αποφάσεων δια περιφοράς», ανέφερε ο Υπ. Εσωτερικών.

Για την καθαριότητα, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «οι Δήμοι έχουν κληθεί να οργανώσουν σε δύο βάρδιες το προσωπικό, ώστε εάν κάποιοι νοσήσουν, να υπάρξουν υπάλληλοι που θα κάνουν την αποκομιδή», ενώ όπως είπε υπάρχει ευχέρεια για απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες προκειμένου να μην υπάρξει σώρευση σκουπιδιών.

Ο Υπ. Εσωτερικών κάλεσε Δήμους και Περιφέρειες να αξιοποιήσουν την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση που δόθηκε προκειμένου να υπάρξουν μέτρα θωράκισης του πληθυσμού.

«Αυτή η κρίση θα έχει βαρύτατες οικονομικές συνέπειες, όταν τελειώσει όλα θα είναι διαφορετικά, τίποτα δεν θα είναι ίδιο την επόμενη ημέρα, αλλά αυτό που προέχει είναι να σώσουμε και την τελευταία ανθρώπινη ζωή. Αυτό πρέπει να το δουν και τα ευρωπαϊκά όργανα, όπως έχουν ήδη τονίσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπ. Οικονομικών», σχολίασε αναφερόμενος στην ανάγκη για την λήψη μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων που πλήττονται από την επιδημία.

«Έχουμε ανηφόρα μπροστά μας και πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να δουλέψουμε για να την αντιμετωπίσουμε», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας έκκληση και στους πολίτες για τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και των προφυλάξεων, ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα.

«Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα νοσήσει, αυτό λένε οι επιστήμονες. Αυτό που θέλουμε είναι να μην νοσήσουν όλοι μαζί, ώστε να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Εκτός από τον κορονοϊό, αντιμετωπίζουμε και άλλες προκλήσεις, στις οποίες επίσης πρέπει να επιτύχουμε» είπε με νόημα ο κ. Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι «ορθώς η Κυβέρνηση πήρε απόφαση για ματαίωση των παρελάσεων, λόγω του κορονοϊού και του συγχρωτισμού», καλώντας όμως όλους τους Έλληνες «να αναρτήσουν από μια ελληνική σημαία σε κάθε σπίτι και κάθε μπαλκόνι, για να σταλεί σε όλους ένα μήνυμα εθνικής ενότητας».